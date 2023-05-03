الاتحاد الأوروبي يقدم 13 مليون يورو لمشافي القدس

أعلن الاتحاد الأوروبي، تقديم مساهمة مالية، قدرها 13 مليون يورو، للسلطة الفلسطينية لدعم فاتورة التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس.

وقال الاتحاد في تصريح له اليوم الأربعاء، إن تلك الأموال ستساعد المستشفيات في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية للمرضى الفلسطينيين من الضفة الغربية، بما في ذلك شرقي القدس، وغزة.

وأضاف: "كما ستساعد السلطة الفلسطينية في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه هذه المستشفيات في ظل أزمتها المالية الحادة المزمنة".

ومنذ عام 2012، قدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه مساهمات مالية منتظمة لدعم فاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس، وصلت قيمتها حتى اليوم أكثر من 169 مليون يورو.

وتعد هذه المستشفيات جزءًا أساسيًا من نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، حيث تقدم خدمات طبية متخصصة غير متوفرة في أي مكان آخر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وصرح ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف: "تؤكد هذه المساهمة من جديد على التزامنا القوي بالحفاظ على الوصول إلى الخدمات الطبية المتخصصة لجميع الفلسطينيين".

وأردف بورغسدورف: "إننا نشيد بعملية إصلاح نظام التحويلات الطبية الخارجية بقيادة وزارة الصحة، ونشجع على المزيد من الجهود نحو نظام أكثر كفاءة وإنصافًا".

وتابع: "نحن ملتزمون بدعم التحويلات الطبية إلى مستشفيات القدس الشرقية، والتي خدمت المواطنين الفلسطينيين لأكثر من 50 عامًا، حيث لا يزال الحفاظ على عملها ووجودها في القدس يمثل أولوية بالنسبة لنا".