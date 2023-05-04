جبارين: الأسرى والمسرى خط أحمر والمقاومة هي الخيار الوحيد

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس القيادي زاهر جبارين، "إن الأسرى والمسرى هما خطّان حمراوان لا يمكن تعديهما أو السماح بمحاولة ذلك، والمقاومة هي الخيار الوحيد لردع حكومة الاحتلال الفاشية المجرمة".

وأوضح جبارين أن الأسرى هم فخرنا وعزنا ذادوا عن الأمة وحموا الأقصى وفلسطين ولا يمكن أن نتخلى عنهم، والمقاومة ملتزمة وفي عنقها عهد وبيعة مع الأسرى لنصرتهم في كل الميادين.

وأضاف: "إذا ظن الاحتلال أنه يمكن أن يستفرد بأسرانا وخاصة المرضى والإداريين فإنه واهم، ولن تكون أي معركة من المعارك داخل السجون إلا وستنتقل إلى خارجها والمقاومة قطعا لن تقف مكتوفة الأيدي".

ولفت إلى أن (بن غفير) مليء بالحقد على الشعب الفلسطيني ويحاول تفريغ حقده بالجرائم المستمرة.

واستشهد الثلاثاء، الأسير والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد 86 يوما من إضرابه عن الطعام.

ونعت حركة حماس إلى شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وأمتنا العربية والإسلامية وإخواننا في حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الأسير الشيخ المجاهد خضر عدنان.

وحمّلت الاحتلال المجرم وحكومته الفاشية المتطرفة كامل المسؤولية عن جريمة اغتياله، مؤكدةً أن هذه الجريمة تمت عن سبق إصرار وبدم بارد.