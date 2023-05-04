الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة

رفع المصرف المركزي الأمريكي معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، بمعدل 25 نقطة أساس، ليتراوح بذلك سعر الفائدة بين 5.0 بالمئة و5.25 بالمئة، فيما حذت عدة مصارف خليجية نحو رفع جديد لأسعار الفائدة.

وتحدث الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في بيان عن توجّه لتليين خطواته المستقبلية، على خلفية مؤشرات تدل على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة، وسط ترجيحات بأن يرخي تشديد شروط الإقراض للأسر والشركات بثقله على الاقتصاد.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ رفع معدّلات الفائدة في آذار/ مارس من العام الماضي؛ بهدف احتواء الغلاء، لكن معدّل التضخّم لا يزال أعلى بكثير من مستوى 2 بالمئة المستهدف.

وجاء القرار الأخير للجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة متوافقا مع التوقّعات، في حين يترصّد خبراء وتجّار عن كثب أي تغيير على صعيد التوجّهات المستقبلية.

وأكد بيان الفيدرالي الأمريكي أنه "سيأخذ في الاعتبار التشديد المتراكم للسياسة النقدية"، والتأثيرات السلبية لهذه السياسة على الاقتصاد في قراراته المستقبلية.

وعقب قرار الفيدرالي الأمريكي، أجرت عدة بنوك خليجية تغييرات في معدل أسعار الفائدة.

وقال مصرف قطر المركزي عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إنه قرر رفع أسعار فائدة الإيداع والإقراض، وإعادة الشراء 25 نقطة أساس، اعتبارا من الرابع من أيار/ مايو الجاري.

وأضاف البنك في بيان أنه رفع سعر الإيداع إلى 5.50 بالمئة، والإقراض إلى ستة بالمئة، وإعادة الشراء إلى 5.75 بالمئة.

جاء ذلك بعد نشر بيان حذف لاحقاً من المعرفات الرسمية للبنك، يفيد بإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

من جانبه، قرر مصرف الإمارات المركزي رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس إلى 5.15 بالمئة من 4.90 بالمئة اعتبارا من الخميس.

بدوره، قال البنك المركزي السعودي في بيان إنه قرر رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء (الريبو) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.75 بالمئة، ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس (الريبو العكسي) 25 نقطة أساس إلى 5.25 بالمئة.

من جانبه، قال مصرف البحرين المركزي في بيان، إنه رفع سعر الفائدة على ودائع الأسبوع الواحد إلى ستة بالمئة من 5.75 بالمئة، وسعر فائدة الإيداع لليلة واحدة إلى 5.75 بالمئة من 5.5 بالمئة، وفائدة الإيداع لأربعة أسابيع إلى 6.75 بالمئة من 6.5 بالمئة، وفائدة الإقراض إلى سبعة بالمئة من 6.75 بالمئة.

وتخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها، لتغلق منخفضة، بعدما أثارت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تساؤلات لدى المستثمرين حول خطوة البنك التالية فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وحافظت مؤشرات البورصة على مكاسبها في بادئ الأمر، بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعا، وأشار إلى أنه قد يوقف إجراءات رفع الفائدة مؤقتا.

لكن باول قال في مؤتمر صحفي بعد صدور البيان، إن البنك لا يزال يرى أن التضخم مرتفع أكثر مما ينبغي، معتبرا أن من المبكر القول إن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت.

وبحسب البيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 27.65 نقطة، أي 0.67 بالمئة، عند 4091.93 نقطة، في حين خسر المؤشر ناسداك المجمع 50.62 نقطة، أي 0.46 بالمئة، مسجلا 12025.33 نقطة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 261.10 نقطة، أي 0.78 بالمئة، إلى 33423.43 نقطة، وفق "رويترز".