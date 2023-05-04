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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
شهداء الإضراب عن الطعام
04 مايو 2023 . الساعة: 08:33 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/282509
كلمات مفتاحية
الاسرى
شهداء الإضراب عن الطعام
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#انفوجرافيك || حياة الاســــرى المضربين عن الطعام مهددة بالخطر
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