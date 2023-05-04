شاهد/ 3 شهداء وإصابات في اقتحام الاحتلال البلدة القديمة بنابلس

أعلنت وزارة الصحة وصول جثمانين ثلاثة شهداء، برصاص الاحتلال (الإسرائيلي) من داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس

وكانت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) اقتحمت، صباح الخميس، البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بعد تسلل قوات خاصة ومحاصرة منزل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات خاصة (إسرائيلية) اقتحمت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلاً، قبل دفع جيش الاحتلال بتعزيزات اقتحمت المدينة من عدة محاور.

واندلعت اشتباكات مسلحة في عدة مناطق بمحيط البلدة القديمة، فيما سمعت مآذن المساجد في نابلس تدعو لمساندة المقاومين وفك الحصار عنهم.

وأكد الهلال الأحمر وجود إصابة خطيرة وسط البلدة، مشيرًا إلى أن الاحتلال أغلق المنطقة بشكل كامل، ولم تتمكن الطواقم الطبية بعد من الوصول للإصابة.