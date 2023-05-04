الناشطة خاطر: دم الشهداء لن يذهب سدى وسواعد المقاومة ستظل قوية

أكدت الكاتبة والناشطة السياسية لمى خاطر، أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وسواعد المقاومة الفلسطينية ستظل قوية وشاخصة تشير إلى اتجاه الطريق.

وقالت خاطر: "رحم الله أبطال خلية عملية الأغوار القسامية، أصحاب الفعل النوعي، الذي شلّ يد الاحتلال، التي اعتدت على المعتكفين في الأقصى خلال شهر رمضان".

وأضافت أن "هذا الدم لا يذهب سُدى، وهذه السواعد لن يواريها التراب، وستظل شاخصة تشير إلى اتجاه الطريق، حيث يحضر الرجال، ويتوارى عنه أشباههم".

واستشهد ثلاثة مقاومين من كتائب القسام صباح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال (الإسرائيلي) البلدة القديمة في نابلس، وذلك بعد اشتباكات عنيفة خاضها مقاومون أثناء محاصرتهم في البلدة.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن اغتيال الاحتلال الصهيوني أبطال المقاومة في مدينة نابلس صباح اليوم، لن يحد من ضرباتها وعملياتها أو يوقف مدها المتصاعد.

وقالت الحركة إن "المقاومة ستمضي بكل عزيمة وإصرار، للرد على جريمة الاغتيال والثأر لدماء الشهداء"، موضحة أن جريمة الاحتلال الصهيوني باغتيال ثلة من أبطال المقاومة في نابلس، تضاف لسجل الاحتلال الأسود وحكومته الفاشية التي ستدفع ثمن جرائمها.

ودعت حماس جماهير شعبنا والشباب الثائر وأبطال المقاومة وكل التشكيلات العسكرية في الضفة الغربية، إلى استدامة الاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.