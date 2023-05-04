الفصائل تزف شهداء نابلس وتدعو للاشتباك مع الاحتلال والثأر لدمائهم

زفّت فصائل فلسطينية شهداء كتائب القسام الثلاثة الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة بمدينة نابلس صباح اليوم الخميس.

وشدّدت الفصائل في بيانات منفصلة، على أن ارتقاء المقاومين الثلاثة في نابلس لن يضعف المقاومة ولن يَحُد من ضرباتها وعملياتها المتصاعدة.

ودعت الفصائل جماهير شعبنا وتشكيلاته المقاومة للاشتباك مع الاحتلال والثأر لدماء الشهداء.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس): "نزفّ هذه الكوكبة من شهداء المقاومة وأبطال كتائب الشهيد عز الدين القسّام في نابلس، ونعاهد شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة".

وأضافت "نزف أبطال عملية الأغوار التي نُفّذت قبل نحو شهر، وقتل فيها ثلاثة مستوطنين، رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على الحرائر فيه خلال شهر رمضان المبارك".

و قالت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، إن مجزرة الاحتلال في نابلس لن تضعف إرادة المقاومة.

وشددت الجبهة على أن جماهير شعبنا بتشكيلاته المقاوِمة كافة ستُدفع العدو ثمن جرائمه.

كما وجهت التحيّة لأهلنا الصامدين في الضفة وفي كلّ أرضنا المحتلّة، وشدّت على سواعد المقاومين الذين تصدّوا لعدوان الاحتلال على البلدة القديمة.

ونعت لجان المقاومة في فلسطين شهداء نابلس الأبطال الذين ارتقوا في عملية اغتيال جبانة في نابلس.

وأكدت لجان المقاومة على أن هذه الجريمة البشعة لن تخمد عنفوان المقاومة الممتدة في كل الساحات وسترتد على كيان العدو ثأرا وانتقاما.

وقالت:" إن دماء الشهداء الطاهرة ستكون فاتحا ومبشرا لانتصار شعبنا وزوال الكيان المجرم".

وأكدت على أن جرائم الاحتلال الفاشي ستزيد من جذوة المقاومة المشتعلة ولن تكسر إرادة المقاومة لدى أبطالنا وشبابنا الحر الثائر.

ودعت أبطال شعبنا ومقاوميه في كل مكان إلى ضرب العدو وقطعان مستوطنيه في كل شبر من أرضنا الفلسطينية المباركة وتصعيد المقاومة والثورة بكافة أشكالها.

بدورها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، جريمة الاغتيال الجبانة التي أدت لاستشهاد المقاومين.

وأكدت الجبهة على أن جريمة الاحتلال وإرهابه المنظم لن تنال من عزيمة شعبنا ومقاومته، "بل ستزيده إصراراً على تصعيد المقاومة بكل أشكالها وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه".

وقالت: " إن تعزيز الوحدة الميدانية وتصعيد المقاومة بكل أشكالها وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني هو الرد الأنجع على جريمة الاغتيال الجبانة وكافة جرائم الاحتلال".

وأعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الخميس، عن اغتيال مقاومَين من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة (حماس)، ويَتهمهما بتنفيذ عملية قُتلت فيها ثلاث مستوطنات قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، قبل نحو شهر، وثالث بزعم مساعدتهما، خلال عملية عسكرية في البلدة القديمة بمدينة نابلس.

وزفت كتائب القسام إلى أبناء شعبنا وأمتنا، مقاوميها الأبطال "حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر" والذين نفذوا عملية الأغوار ردًا على الاعتداء على المعتكفين وسحل الحرائر في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، والذين ارتقوا برصاص الاحتلال صباح الخميس.