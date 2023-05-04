الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الاغتيال المعقدة في نابلس اليوم

قالت إذاعة جيش الاحتلال إن أكثر من مئتي جندي (إسرائيلي) وضابط شاركوا في اقتحام نابلس واغتيال 3 شبان صباح اليوم الخميس.

وذكر الصحفي (الإسرائيلي) يوني بن مناحيم أن العملية العسكرية في مدينة نابلس استمرت قرابة ساعتين، وشارك بها 200 جندي إسرائيلي.

وادعت مصادر أمنية (إسرائيلية) بأنه، "كانت لدينا معلومات استخبارية عن المنفذين طوال الوقت، وانتظرنا الوقت المناسب للقبض عليهم".

وأصدر جيش الاحتلال والشاباك بيانًا مشترك جاء فيه، "في نشاط مشترك بين الشاباك وحرس الحدود واليمام والجيش، وبعد ورود معلومات استخبارية تم خلال اشتباك مسلح تصفية حسن القطناني ومعاذ المصري من نشطاء حماس لوقوفهم خلف تنفيذ عملية إطلاق نار بتاريخ 7 أبريل بالقرب من مستوطنة الحمرا في غور الأردن.. كما قُتل إبراهيم حورة، أحد كبار مساعدي المطلوبين خلال المهمة".

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال اغتالت 3 فلسطينيين صباح اليوم في مدينة نابلس، مدعية أن العملية استهدفت منفذي عملية الأغوار ومساعدهم.