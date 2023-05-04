الكتلة الإسلامية بالضفة تزف أبناءها شهداء القسام من جامعة النجاح الوطنية

زفت الكتلة الإسلامية في معاهد وجامعات الضفة إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهداء القسام الميامين أبناء الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، القساميين حسن قطناني ومعاذ المصري، ورفيقهم القسامي إبراهيم جبر.

وأكدت الكتلة الإسلامية أن مسيرة جهاد شعبنا ومقاومته مستمرة ومتصاعدة حتى تحرير أرضنا ومقدساتنا.

وقالت إن "أبطال القسام الميامين وكل مجاهدي شعبنا سيكونون للعدو بالمرصاد يقاتلونه ويثخنون فيه دفاعاً عن المسجد الأقصى وثأراً لدماء الشهداء وعذابات الأسرى حتى يأذن الله بالنصر والتحرير".

وأضافت: "نهنئ أنفسنا وأبناء شعبنا وعائلات الشهداء بارتقائهم بعد عملية بطولية ثأروا فيها للمسجد الأقصى وللحرائر في ساحاته".

وشيّعت جماهير غفيرة في نابلس جثامين شهداء القسام الثلاثة، وسط هتافات مؤيدة لكتائب القسام ومطالبة بمواصلة طريق الشهداء الذي رسموه بدمائهم الطاهرة، في سبيل دحر المحتل وتحرير فلسطين.

وزفت كتائب القسام أبطال عملية الأغوار ردا على العدوان على الأقصى، مؤكدة لشعبها وأمتها أنها ستظل على عهد الشهداء وفيةً للمسرى والأسرى، وسيجدنا شعبنا دوماً في الصف الأول في كل ميدان للكرامة والثأر والانتصار.

كما نعت حركة حماس شهداء القسام في نابلس، الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس صباح اليوم.

وقالت الحركة في بيان، إننا "نزفّ هذه الكوكبة من شهداء المقاومة وأبطال كتائب الشهيد عز الدين القسّام في نابلس، ونعاهد شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة".