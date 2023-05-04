عرين الأسود تعلن تفاصيل التصدي للقوة (الإسرائيلية) بنابلس

أعلنت مجموعات "عرين الأسود"، تفاصيل تصدي مقاتليها للقوة (الإسرائيلية) الخاصة التي اقتحمت صباح اليوم الخميس، البلدة القديمة في مدينة نابلس، مؤكدةً على تحقيق إصابات في صفوف قوات الاحتلال.

ونعت "عرين الأسود" في بيانٍ لها الشهداء الثلاثة، "أسد العرين" إبراهيم جبر، والقساميان حسن قطناني ومعاذ المصري، معاهدةً شهدائها وشهداء الوطن أن تمضي قدمًا نحو النصر أو الشهادة.

وأوضحت أن مقاتليها اكتشفوا اليوم الساعة 7 صباحًا قوة (إسرائيلية) خاصة في محيط ياسمينة بالبلدة القديمة في نابلس، وباغتوها بالرصاص والعبوات الناسفة.

وأكدت "العرين" أن مقاتليها شكلوا حزامًا ناريًا حول القوة المقتحمة محققين الإصابات بالقوة التي استدعت من الاحتلال أن يسحب إصاباته جزئيًا وقبل انتهاء المعركة.

وقالت "العرين" إنّه "واهم من يظن أنّنا نؤمن بأي هدنة أو تهادن أو تتوقف لحظة واحدة سواء بالإعداد أو بالدفاع عن أبناء شعبنا ثم واهمٌ من يظن أنّه أصلاً يعلم شيء عن العرين".

واستشهد الفلسطينيين الثلاثة في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح اليوم، اثنان منهم (حسن قطناني ومعاذ المصري) يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عمليّة إطلاق النار في الأغوار الشهر الماضي، أدت لمقتل ثلاث مستوطنات، فيما وصف الشهيد الثالث (إبراهيم جبر) بـ "أحد كبار مساعدي" الشهيدين.