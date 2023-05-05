مباحثات سرية بين (إسرائيل) ومصر حول تشغيل حقل (مارين)

كشفت القناة 13 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس، عن مباحثات سرية جرت حول تطوير حقل غاز "مارين"، الذي يبعد نحو 30 كيلو مترًا من شواطئ قطاع غزة.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن المباحثات جرت مؤخرًا بين كبار المسؤولين الإسرائيليين ومسؤولين مصريين، وتم عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة القضية.

وأشارت إلى أن السلطة الفلسطينية لا يمكنها تشغيل الحقل بمفردها، ما استدعى الاستعانة بمصر من أجل رعاية المشروع، إلا أن ثمة عقبات وقفت أمام ذلك.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، إن أبرز هذه العقبات، هو رفض الجمهور الإسرائيلي الداخلي لأي خطوة بهذا الإطار، دون عودة الجنود الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ولفت القناة الإسرائيلية، إلى أن هذه المباحثات تعتبر جزءًا من العمليات السياسية والأمنية التي تجري بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية، خاصة في لقاءات العقبة وشرم الشيخ.