مئات المصلين يؤدون صلاة الغائب في (الأقصى) ومساجد قطاع غزة على روح الأسير خضر عدنان

أدى مئات المصلين في المسجد الأقصى المبارك ومساجد قطاع غزة، ظهر اليوم الجمعة، صلاة الغائب على روح الشهيد الأسير خضر عدنان، وشهداء نابلس الذين ارتقوا أمس.

واستشهد ثلاثة فلسطينيين في البلدة القديمة بمدينة نابلس، صباح أمس الخميس، اثنان منهم (حسن قطناني ومعاذ المصري) يتهمهما الاحتلال بتنفيذ عمليّة إطلاق النار في الأغوار الشهر الماضي، أدت لمقتل ثلاث مستوطنات، فيما وصف الشهيد الثالث (إبراهيم جبر) بـ "أحد كبار مساعدي" الشهيدين.

ويوم الثلاثاء، استشهد الأسير خضر عدنان من سكان بلدة عرابة في جنين، بعد إضراب عن الطعام استمرّ 86 يومًا، رفضًا لاعتقاله وطلبًا لحريّته.

ويرتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال منذ بداية العام إلى 112 شهيدًا، بينهم 106 شهيدًا من الضفة الغربية والقدس، و3 شهداء من الداخل المحتل، و3 شهداء من قطاع غزة، من بينهم 20 شهيدًا تحت سن 18 سنة.