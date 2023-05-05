حماس تنظم وقفة جماهيرية غرب غزة نصرة للقدس ودعمًا للمقاومة بالضفة

نظمت حركة المقاومة الإسلامية حماس ظهر اليوم الجمعة، وقفة جماهيرية حاشدة غرب مدينة غزة؛ نصرة للقدس ودعماً للمقاومة بالضفة المحتلة.

وقال النائب في المجلس التشريعي محمد فرج

الغول، خلال الوقفة، إن شهداء نابلس قاموا بالواجب دفاعًا عن الأقصى والحرائر، والمسجد الأقصى خط أحمر.



وأضاف الغول أن دماء الشهداء تزيد الشعب الفلسطيني اشتعالًا، وتزيد المقاومة قوة وبأسًا.



وشدد على أن أمعاء الشهيد الشيخ خضر عدنان الخاوية كانت أشد من الرصاص على الاحتلال الصهيوني، لافتا إلى أن جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تتطلب وحدة في الصف والمقاومة، لرد الصاع صاعيْن.



وأشار إلى أن دماء الشهيد خضر عدنان وشهداء نابلس وإيمان عودة، ستكون تمهيدًا طريق التحرير.