كييف تختبر نظام إنذار (إسرائيليا) من الصواريخ قبل تفعيله بشهرين

أعلن السفير الأوكراني لدى (إسرائيل)، يفغين كورنيتشوك، أن كييف تختبر نظام إنذار (إسرائيليا) لرصد الصواريخ، وقد يُفعّل في غضون شهرين.

وقال السفير الأوكراني، إن نظام الإنذار (الإسرائيلي) من شأنه أن يمنح الأوكرانيين مزيدا من الوقت للاحتماء من الهجمات الصاروخية الروسية، مشيرا إلى أن النظام المزود ببيانات من الرادارات الأوكرانية يخضع للاختبار حاليا في العاصمة كييف.

ووافقت دولة الاحتلال على مشاركة التقنيات مع أوكرانيا العام الماضي على الرغم من أنها أرجأت تلبية طلبات كييف لتزويدها بالأسلحة. وتعمل على تحسين دفاعاتها الجوية منذ أن تعرضت لهجمات عراقية بصواريخ سكود في حرب الخليج عام 1991. وفقا لرويترز.

وأحد هذه الطلبات هو نظام القبة الحديدية الذي تستخدمه دولة الاحتلال لإسقاط الصواريخ التي تطلقها المقاومة الفلسطينية في غزة.

وتمتنع دولة الاحتلال عن نقل أسلحة إلى أوكرانيا رغم مطالبات حكومة كييف المتكررة، واكتفت منذ بداية الأزمة بإرسال معدات "إنسانية" إلى أوكرانيا.

وفي 24 شباط/ فبراير 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.