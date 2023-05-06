أدعية ليلة النصف من شوال 1444.. دعاء ليلة النصف من شوال مكتوب، يبحث الكثير من الأفراد عن أدعية النصف من شوال 1444.

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دعاء النصف من شوال 1444

اللهم استر عورتي وأقل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين وذكرني بليالي البركة وأيامها على الدوام يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارزقنا رؤية الحبيب وزيارته عاجلًا غير آجل.

ربّ إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير.لمستحب دعاء ليلة النصف من شوال

ومن صيغ دعاء ليلة النصف من شوال، ما ورد من دعاء مأثور في هذه الليلة عن السلف، وهو دعاء مستحب كما أوضحته دار الإفتاء وهو

اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ. اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾[الرعد: 39]. إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شوال الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

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بســم اللّـه الرحمــن الرحيـــم



السبت ١٦ / ١٠ / ١٤٤٤ هـ



السادس عشر من شهر شوال لعــام ١٤٤٤ هجـري



اللهمٌ نصيباً من سعـةَ ,

رحمتك ِ ومغفرتك ِ ورزقك♥️. — صباحكم سعاده (@alexalltimeluke) May 6, 2023

دعاء ليلة النصف من شوال

اللهم بشرني بالخير في تلك الليلة الطيبة كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى. عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليمات.

اللهمَّ في ليلة النصف من شوال أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي.

اللهم بحق ليلة النصف من شوال آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أستغفرك من كل سيئة ارتكبتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلى.

رب إنَّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فبحق هذه الليلة حققها لي يا رحمن يا رحيم.

اللهم استر عورتي وأقل عثرتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي، وعن يميني وعن شمالي، ومن فوقي ومن تحتي، ولا تجعلني من الغافلين وذكرني بليالي البركة وأيامها على الدوام يا أكرم الأكرمين.

اللهم ارزقنا رؤية الحبيب وزيارته عاجلًا غير آجل.

ربّ إني أسألك في هذه الليلة المباركة أن تريحَ قلبي وفكري وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير.

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