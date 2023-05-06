شهيدان وإصابة في اشتباكات مع قوات الاحتلال بطولكرم

استشهد مقاومان وأصيب ثالث، في اشتباك مسلح مع قوة خاصة من جيش الاحتلال تسللت صباح اليوم السبت إلى مخيم طولكرم.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيدين هما المقاومين سامر صلاح الشافعي 22 عاما (أصيب برصاص في الرقبة والصدر والبطن)، وحمزة جميل خريوش 22 عاما الذي أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

وأوضحت مصادر محلية أن قوة خاصة من المستعربين، تسللت إلى منطقة حارة الشيخ في مخيم طولكرم واشتبكت مع مقاومين.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى طولكرم، ومنعت طواقم الإسعاف من نقل المصابين وتركتهم ينزفون حتى الموت.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاصرت المنطقة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل المحيطة حيث أطلقت النار على الشابين بشكل مباشر.

وأظهرت بعض تسجيلات الفيديو التي نشرها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جنودا مصابين في مخيم طولكرم، وسمع في تسجيلات أخرى أصوات إطلاق نار يرافقه صراخ جنود الاحتلال.