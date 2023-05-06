(الرد السريع) تنعى شهيدي طولكرم

نعت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم) بكتائب شهداء الأقصى شهيدي طولكرم سامر الشافعي وحمزة خريوش، اللذdن ارتقيا صباح اليوم في اقتحام قوة (إسرائيلية) خاصة لمخيم نور الشمس بالمدينة.

وكشفت المجموعة أن الشهيد حمزة نفذ عملية (إفني حيفتس) قبل أيام والتي أصيبj بها 3 (إسرائيليات).

وأكدت أن الرد على اغتيال شهيدي طولكرم سيكون بما يليق بقيمتهم وبحجم تضحياتهم، لافتةً أن الاحتلال سيدفع ثمنًا باهظًا على ارتكابه هذه الجريمة.

واستشهد شابان وأصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح السبت، في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم ومخيم نور شمس، بعد تسلل قوات خاصة.

وأشارت إلى أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين قوات الاحتلال والمقاومين.