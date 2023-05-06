دعوات لمقاطعة فلم (مارفل) الجديد لاحتوائه شخصية صهيونية

دعت نحو 28 مؤسسة ثقافية فلسطينية، لمقاطعة فلم سلسلة الأبطال الخارقين (مارفل) الجديد الذي يحمل عنوان (كابتن أمريكا: النظام العالميّ الجديد)، لاحتوائه شخصية صهيونية تجسد النظام العنصري (الإسرائيلي).

ودعت المؤسسات الموقعة، بما فيها حركة مقاطعة (اسرائيل) وسحب الاستثمارات منها BDS إلى أوسع حملة لمقاطعة الفلم المقرر عرضه في دور السينما العالمية خلال العام 2024 المقبل، وتنظيم فعاليات وتظاهرات سلمية للضغط على المنتجين لإلغاء الشخصية (صبرا) أو (روث) التي تروج لسياسات الاحتلال (الإسرائيلي) العنصرية بحق الفلسطينيين.

ونوه الموقعون، إلى مقاطعة رواد سلسلة أفلام (مارفل) في جنوب أفريقيا للفلم من مبدأ مقاطعة (الأبارتهايد) الصهيوني ودعوا كافة جمهور السلسلة حول العالم للانضمام في مقاطعة فيلم (كابتن أمريكا: النظام العالميّ الجديد) نصرة للحرية والعدالة والمساواة. بحسب البيان.

من جهتها، وجهت الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية (لإسرائيل) (PACBI) رسالة دعت فيها لأوسع مقاطعة، حتى الغاء الشركة شخصية (صبرا) أو (روث) من الفيلم، لكونها تجسد نظام الأبارتهايد (الإسرائيليّ).

وأدانت الحملة تواطؤ (مارفل) المملوكة لشركة (ديزني) بإحيائها للشخصية العنصرية وأكدت على أنه “ترويجاً للاضطهاد (الإسرائيليّ) الوحشيّ الممارس على الفلسطينيين/ات".

وقالت الحملة:" إنّ إحياء مارفل لشخصية مثل صبرا لا يمكن أبداً أن يكون أمراً عفوياً، وإننا في الحملة لا نرى فيه سوى مساهمة في تلميع سمعة هذا النظام الآخذة في التضرر بشكل مضطرد، والذي تقوده اليوم حكومة أقصى اليمين، الأكثر تطرفاً وعنصرية منذ بداية المشروع الصهيونيّ على أرض فلسطين."