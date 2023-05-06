منتدى الإعلاميّين يدين اعتداء السلطة على الصحفيَّيْن اشتية

دان منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، الاعتداء الذي تعرَّض له مصور وكالة الأنباء الفرنسية الصحفي جعفر اشتية ونجله المصور الصحفي زين الدين اشتية من قِبل عناصر أمن السلطة أمن مستشفى رفيديا بمدينة نابلس بالضفة الغربية، واحتجازهما يوم الخميس 4 مايو 2023 في أثناء تغطيتهما لحادثة استشهاد الشابة إيمان عودة.

وأكد المنتدى في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ما حصل هو "مس خطير بحرية العمل الصحفي وخرقاً للقوانين والأنظمة المحلية والدولية التي تكفل حرية الصحافة، الأمر الذي يتطلَّب محاسبة المتورطين بالاعتداء المدان وعدم السماح بحال من الأحوال بمروره دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكراره مستقبلاً".

وعبَّر منتدى الإعلاميين عن تضامنه التام مع الزميلين جعفر وزين الدين اشتية ليؤكد على ضرورة ضمان حرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين بما يمكنهم من أداء واجبهم المهني ودورهم الوطني تجاه المجتمع الفلسطيني وقضيته الوطنية العادلة، لاسيَّما في ظل استهداف الاحتلال (الإسرائيلي) المتواصل لفرسان الإعلام الفلسطيني بصور وأشكال مختلفة.

وجدَّد تقديره البالغ لدور وجهود فرسان الإعلام الفلسطيني الذين يواصلون الليل بالنهار في سبيل فضح جرائم الاحتلال (الإسرائيلي)، موضحاً أن الانتهاكات أيّاً كان مصدرها أوهى من أن تنال من إرادة وعزيمة الصحفيين وإصرارهم على أداء واجبهم المهني والوطني.