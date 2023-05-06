نابلس تشيع 3 شهداء من مقاتلي (عرين الأسود)

شيعت جماهير حاشدة السبت جثامين ثلاثة شهداء من مقاتلي مجموعات (عرين الأسود) بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد شهرين من استشهادهم.

وأفرج الاحتلال أمس الجمعة عن جثامين الشهداء عدي عثمان الشامي وجهاد محمد الشامي ومحمد رائد الدبيك، الذين احتجز جثامينهم منذ استشهادهم في آذار/ مارس الماضي.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي، بمشاركة آلاف المشيعين الذين حملوا الشهداء على أكتافهم، ورددوا هتافات غاضبة تدعو للانتقام للشهداء ومواصلة السير على دربهم.

وأدى المشيعون الصلاة على جثامين الشهداء في ميدان الشهداء، قبل التوجه لمواراتهم الثرى بالمقبرة الغربية.

واستشهد الثلاثة، وهم من أعضاء مجموعات (عرين الأسود)، بكمين نصبه الاحتلال لهم فجر يوم 12 آذار/ مارس أثناء توجههم لاستهداف حاجز صرة غربي المدينة، واحتجز الاحتلال جثامينهم ورفض إعادتها طيلة الفترة الماضية.