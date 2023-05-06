مهاجم فلسطيني قريب من الوحدات الأردني

دخل الوحدات، مفاوضات مع مهاجم جبل المكبر الفلسطيني، زيد القنبر، بهدف الاستفادة من خدماته في الموسم الجديد، الذي يبدأ اعتبارا من يوم 11 مايو/ أيار الجاري.

وقلت مصادر صحفية، أن القنبر الذي يتسلح بقدرات هجومية وتهديفية مميزة، قد يلتحق بتدريبات الوحدات بعد يوم من خوض مباراة منتخب فلسطين الأولمبي وضيفه الأردني المقررة 14 مايو/أيار الجاري والتي تأتي استعدادا للاستحقاقات المقبلة.



ويسعى الوحدات، للتعاقد مع مهاجم يحقق الإضافة في ظل معاناته في هذا المركز منذ احتراف مهاجمه بهاء فيصل في قطر.



كان الوحدات تعاقد مع مهاجم جبل المكبر الفلسطيني شهاب القنبر الموسم الماضي، وحقق معه إضافة مهمة وكان له دور مهم في فوز الفريق بلقب كأس الأردن.