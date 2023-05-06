شهيد فلسطيني برصاص مستوطن في الداخل المحتل

استشهد شاب فلسطيني (25 عامًا)، اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار قرب بلدة صندلة في منطقة مرج ابن عامر، بالداخل الفلسطيني المحتل 1948.

وذكرت مصادر محلية، أن الجريمة ارتكبت قرب مدخل مستوطنة "غان نر" المقامة على أراضٍ فلسطينية قرب بلدتي صندلة والمقيبلة في الداخل المحتل.

وأفادت مصادر طبية بأن عمليات الإنعاش أجريت للمصاب، "إذ عانى إصابة حرجة في جسده"، قبل أن يتم إحالته إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج ويتم الاعلان عن استشهاده لاحقا.

وأمس الجمعة، قتل شاب (34 عاما)، إثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة عين ماهل، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل إلى 63 قتيلا منذ مطلع العام 2023 الجاري.

وتشهد البلدات الفلسطينية في الداخل المحتل جرائم قتل وأحداث عنف متزايدة وبصورة مقلقة، منذ مطلع العام الجاري 2023 حتى اليوم، مقارنة بالفترة الموازية مع العام الماضي، في ظل تواطؤ الشرطة (الإسرائيلية) وتقاعسها عن اجتثاث العنف والجريمة.