ممثل الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح: ثابتون على نهج الشهداء المقاوم

أكد ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس حسام اشتية على أن أبناء الكتلة وشباب فلسطين الأحرار، ثابتون على نهج الشهداء مجددين البيعة للمقاومة.

وأضاف اشتية خلال زيارة وفد من الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح لبيوت عزاء شهداء القسام الثلاثة بنابلس، حسن قطناني ومعاذ المصري وإبراهيم جبر، أننا جئنا اليوم ونحن شهود الله في الأرض، لنشهد أمامكم ونشهد لكم، بأن شهدائنا الأبرار من أهل التقوى والخير والجهاد والصلاح والإصلاح.

وتابع قائلاً: "نحن اللذين عايشنا حسن وعايشنا معاذ حينما كان أميرا للكتلة الإسلامية في جامعة النجاح، كما عايشنا حسن في سجون الاحتلال متعلمين منه، ومسطرا لنا أسمى معاني الجهاد وأسمى معاني الصبر والثبات".

وبيّن اشتية: "نحن نقول لك يا حسن إننا ثابتون ثبات جبال فلسطين الشامخة حتى تحرير آخر حجر من حجارة المسجد الأقصى المبارك، وحتى تحرير آخر شبر من أرض فلسطين".

وقال اشتية: "عزاؤنا لكم ولجميع شهدائنا هذا لا يقتصر على حزن، وإنما هو عزة وفرح وفخر بكم".

وزفت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية أبنائها المقاومين معاذ سعد المصري وحسن قطناني، اللذين استشهدا بعد قرابة شهر من ملاحقة قوات الاحتلال لهما، عقب تنفيذهما عملية إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار ثأراً للحرائر في المسجد الأقصى.

كما زفت كتائب القسام القساميين الثلاثة أبطال عملية الأغوار ردا على العدوان على الأقصى، معاذ سعد المصري وحسن قطناني القسامي وإبراهيم جبر، الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في البلدة القديمة بنابلس.

ونعت حركة حماس شهداء القسام في نابلس، الذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس صباح الخميس.

وقالت الحركة في بيان، إننا "نزفّ هذه الكوكبة من شهداء المقاومة وأبطال كتائب الشهيد عز الدين القسّام في نابلس، ونعاهد شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة".

حرية نيوز