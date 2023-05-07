الهيئة الدولية “حشد “تستنكر مقتل الشاب ديار عمري علي يد مستوطن

استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" بأشد العبارات، إقدام أحد المستوطنين الإرهابيين على قتل شاب في الداخل المحتل.

ووفقا للمعلومات المتوفرة فقد أقدم أحد المستوطنين الارهابيين صباح اليوم الأحد، على قتل الشاب ديار عمري والذي يبلغ من العمر 19 عاما من قرية صندلة قرب مرج عامر.

وتناولت مصادر إعلامية وشهود عيان، أنه وقد وقع عراك بين الشاب وأحد المستوطنين في الشارع وعند عودة الشاب عمري إلى سيارته، أقدم المستوطن على إطلاق النار عليه مما ادى لاستشهاده.

وأعلنت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد” تضامنها مع ذوي الشهيد، وتحي صمود الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل.

كما وتدين كافة الجرائم العنصرية بحقهم، فإنها تعيد التأكيد أن مثل هذه العمليات تأتي في سياق سياسية حكومة دولة الاحتلال العنصرية التي تطلق يد عصابات اليمين الفاشي المتطرف بقيادة الإرهابي بن غفير (وزير الأمن القومي الإسرائيلي).

وتحذر من استمرار اعتداءات المستوطنين وتنكر حكومة الاحتلال لمعايير حقوق الانسان والشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي.