حالة الطقس اليوم الإثنين 8 مايو

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم بارد نسبيًا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها العام بحدود 6 درجات مئوية.

وقالت إن شاء الفرصة تبقى مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق حتى ساعات الظهيرة، لافتةً إلى أن الرياح ستكون غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة سيكون الجو غائمًا جزئيًا إلى غائم وبارد خاصة في المناطق الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.