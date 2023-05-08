قوات القمع تقتحم سجن (ريمون) وتنقل 3 أسرى للتحقيق والعزل

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال (الإسرائيلي) صباح اليوم الإثنين، قسمي (5) و(7)، في سجن ريمون، ونقلت 3 أسرى إلى زنازين العزل الانفرادي.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات القمع اقتحمت عدة أقسام في ريمون، وتحديدا الغرف التي يقبع فيها أسرى الجبهة الشعبية، وشرعت بعمليات تفتيش.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مقتضب إن "قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة السجون اقتحم قسمي 5 و7، في سجن ريمون، وأجرت عمليات تفتيش في القسمين، ونقلت القادة أحمد سعدات، وعاهد غلمه ابو قيس ووليد حناتشه للتحقيق والعزل".

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