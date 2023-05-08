المتابعة تدعو إلى استنهاض المعركة الشعبية لصد الجريمة في الداخل المحتل

دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إلى "استنهاض المعركة الشعبية لصد موجة الجريمة المستفحلة، بدعم مباشر من الحكومة الصهيونية وأجهزتها الاستخباراتية".

وقالت المتابعة إن "وجهة حكومة الاحتلال هي التصعيد الدموي ضد شعبنا في الضفة والقدس المحتلة، وهذا ينعكس في أعداد الشهداء المتزايدة، وجرائم الاغتيالات والاقتحامات".

كما نعى التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ الشهيد ابن قرية صندلة ديار العمري، مؤكدًا ان استهدافه يندرج ضمن استسهال وشرعنة قتل المواطنين العرب واسترخاص دمهم من قبل الشرطة والمؤسسة الصهيونية.

وفي السياق ذاته يقتل يوميًا شباب عرب في ظل تفشي الجريمة والعنف في المجتمع وسط فشل وعجز تام من الاحتلال ومؤسساته الأمنية".

كما وقف العشرات من أهالي مدينتي الطيبة والطيرة، مساء اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية عند مفرق "راس عامر"، احتجاجا على الجريمة والعنف في المجتمع العربي.

وأغلق المتظاهرون شارع 444 عند مفرق "راس عامر" - الطيبة والطيرة لمدة دقائق، ما أدى إلى ازدحامات مرورية، وذلك احتجاجا على تقاعس الشرطة.