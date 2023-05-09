هنية: العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية أن اغتيال قادة المقاومة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة.

وقال هنية في تصريح صحفي الثلاثاء: "إن العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، والمقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر".

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة على أن العدوان يستهدف كل شعبنا، والمقاومة موحدة في مواجهته.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فجر الثلاثاء، عن ارتقاء 12 شهيدا وإصابة 20 آخرين، في سلسلة غارات لطائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن الإحصائية الأولية للعدوان (الإسرائيلي) على القطاع بلغت 12 شهيدا و إصابة 20 مواطن بجراح مختلفة حتى اللحظة

وأضافت: "لازالت طواقم الإسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال".

وأوضحت مصادر محلية، بأن الاحتلال استهدف شقة سكنية في مدينة غزة، ومنزل في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأفادت أن طائرات الاحتلال شنت غارات عدة على مواقع للمقاومة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال، عن قصف أهدافاً لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة بشكل مفاجئ.