القسام: دماء الشهداء ستكون نورًا يضيئ طريق التحرير

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهداء الأبرار الذين ارتقوا فجر اليوم جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت الكتائب: " نزف الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين".

مضيفاً "إن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون نوراً يضيء طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين".

كما نعت حركة حماس الشهداء الأبرار وحملت الاحتلال تداعيات عدوانه الغادر، مؤكدة على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبنا ومقدساته.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته يعرفان كيف يضربان العدو ويردان على جريمة اغتيال عدد من قادة سرايا القدس.