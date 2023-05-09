فصائل المقاومة: جريمة اغتيال القادة لن تمر دون عقاب

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الشهداء القادة جهاد غنام، خليل البهتيني، طارق عز الدين من سرايا القدس بقطاع غزة، وشهداء شعبنا الذين ارتقوا خلال عمليات اغتيال فجر اليوم الثلاثاء.

وأكدت فصائل المقاومة في بيان لها أن جريمة اغتيال القادة لن تمر دون عقاب، وسيبقى شعبنا ومقاومته الموحدة رأس الحربة في مواجهة العدوان ومخططات الاحتلال الإجرامية.

وشددت على أنه لن تفلح محاولات الاحتلال تصدير أزماته الداخلية على حساب الدماء الفلسطينية لخدمة أجندته السياسية.

وأكدت أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذه الجريمة النكراء.

وقالت إن فصائل المقاومة قادرة على إرباك كل الحسابات الصهيونية وفرض قواعد الاشتباك.