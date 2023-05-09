الجهاد للرسالة: بوحدة المقاومة سننتصر على العدو

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مصعب البريم، إنّ وحدة المقاومة أبلغ رد على المجزرة (الإسرائيلية)، التي ارتقى فيها ثلة من قيادة الحركة، مشددا على أن العدو سيدفع ثمن جريمته حتما.

وأضاف البريم في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "سندفن شهداءنا وأبناء شعبنا وأطفالنا العظماء بكل شرف وعز لأنهم قضوا على طريق الثأر للقدس وتحرير الأسرى والمسرى".

وأكدّ أنه "باستشهاد القادة الثلاث نزداد يقينا أننا نسير في الطريق الصحيح وأن الشهادة هي الميزان والمعادل الحقيقي لخطونا وخطنا وخطواتنا نحو التحرير".

وتابع البريم: "إنه لشرف عظيم أن نكون رأس حربة الأمة دفاعا عن المسجد الاقصى وعن العزة والكرامة وأن تتوج مسيرتنا بالشهادة في ساحات المواجهة".

وشددّ على أن هذه المعركة هي "معركة فلسطين كل فلسطين برجالها ومقاوميها وسلاحها وجبالها وبحرها ثأرا للشهداء الذين أعطوا فلسطين كل ما يملكون حتى النفس الأخير".

وختم بالقول: "وحدتنا سر انتصارنا وثأرنا للشهداء والعدو سيدفع الثمن حتما وإن غدا لناظره قريب".