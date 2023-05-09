(الإعلامي الحكومي): العدوان على غزة دمَّر 11 وحدة سكنية

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامه معروف، إن العدوان (الإسرائيلي) على غزة أدى إلى تدمير 11 وحدة سكنية بشكل كامل، مؤكداً أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية رفعت درجة جهوزيتها، للتعامل مع الأوضاع الحالية.

وأضاف معروف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الثلاثاء وتناول آخر التطورات الميدانية، أن هذا العدوان بدأ باستهداف منازل في كل من مدينتي رفح وغزة ليتواصل بعدها بقصف بعشرات الغارات شاركت فيها قرابة 50 طائرة حربية طالت مواقع مختلفة وبنى تحتية وأراضي زراعية تركزت في وسط وجنوب قطاع غزة".

وذكر معروف أن الاحتلال لم يكتف بجريمة الاغتيال والقصف ليزيد من عدوانه بتضييق الحصار على قطاع غزة بإغلاق المعابر المؤدية لقطاع غزة ما يزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية داخل القطاع المحاصر، وينذر بأزمة إنسانية إذا استمر هذا الإغلاق.

وبين معروف أن الطواقم الحكومية والفرق الميدانية مازالت تعمل على حصر الأضرار والمتابعة لتطورات العدوان والتعامل مع آثاره.

وأكد أن كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية رفعت درجة جهوزيتها وتم الإيعاز لتفعيل خطط الطوارئ المعدة مسبقاً، مبيناً أن الطواقم المختصة تتعامل مع المخلفات الحربية التي رصدت بالأماكن المستهدفة.

وفي السياق طمأن معروف المواطنين باستمرار عمل المؤسسات الحكومية في تقديم خدماتها المختلفة، وعلى توفر المواد والسلع الأساسية بمخزون كافٍ.

وذكر معروف أن طواقم حماية المستهلك تراقب حركة الأسواق لضمان عدم التلاعب بالأسعار أو حدوث عمليات احتكار، مبيناً أن وزارة الاقتصاد نشرت قائمة تضمنت أسعار السلع المختلفة.

وأهاب بكافة التجار الالتزام بها، داعياً كافة المواطنين لعدم التهافت على تخزين السلع زيادة عن حاجتهم المعتادة.

وأعلن معروف أن الرقم الوطني 109، تم تحصيصه للتعامل مع أي حالات الطوارئ.

ودعا معروف خلال المؤتمر المجتمع الدولي لاتخاذ موقف واضح ضد العدوان.