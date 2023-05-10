جبارين: الغرفة المشتركة تجسد وحدة البندقية الفلسطينية

قال نائب رئيس حركة حماس في الضفة زاهر جبارين، "إنّ "دماء أبناء الشعب الفلسطيني دَين لدى فصائل المقاومة، في كل أطيافها، وأن الغرفة المشتركة تجسد وحدة البندقية الفلسطينية".

وأضاف جبارين في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنّ "المقاومة ترسم الخطوات للمعركة الفاصلة مع الاحتلال"، مؤكّداً أنّ المقاومة ستتحد لمواجهة الاحتلال، ولن يفلح العدو في تقسيم الشعب الفلسطيني".

وقال إنّ "لجوء الاحتلال إلى الخديعة يعبّر عن عدم ثقة وعدم شجاعة، والمقاومة تعرف كيف تدير المعركة معه وتنتقم للشهداء".

وتوجّه جبارين، إلى الشعب الفلسطيني، قائلاً: "نحن على العهد، ولن نترك هذه الجرائم تمرّ من دون حساب وعقاب"، بينما توجّه إلى الاحتلال قائلاً إنّ "كل فصائل المقاومة تعد له العدة كتفاً بكتف، وفي غرفة عمليات موحَّدة".

وبيّن جبّارين أنّ "نتنياهو في أزمة حقيقية استراتيجية غير مسبوقة في تاريخ الكيان.