عثرت السلطات التونسية على رجل أمن مقتولا "ذبحا" في جزيرة جربة ذات الغالبية اليهودية، في وقت سمع فيه دوي إطلاق نار بالقرب من مكان إحياء "الحج اليهودي" في معبد الغريبة مساء الثلاثاء.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن السلطات عثرت على رجل أمن مقتولا في مركز الميناء، إضافة إلى أنّ سلاحه مفقود، كما سُمع إطلاق نار بالمنطقة.

وكان الآلاف من أفراد الجاليات اليهودية من جميع أنحاء العالم، شرعوا بالتوافد على كنيس "الغريبة"، أقدم معبد في أفريقيا، في موسم حج سنوي يشهد مظاهر احتفالية في جزيرة جربة التونسية.

ويتوقع المنظمون وفود أعداد كبيرة تفوق التوقعات مقارنة بالسنوات الماضية التي شهدت انتشار وباء فيروس كورونا.