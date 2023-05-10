إصابات خلال مواجهات واعتداءات للاحتلال ومستوطنيه في رام الله والقدس

أصيب فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان بالرصاص الحي ورضوض خلال اعتداءات لقوات الاحتلال (الإسرائيلي) ومستوطنيه شرق رام الله.

وأفادت وزارة الصحة أن 3 إصابات وصلت نتيجة اعتداء لقوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة دير دبوان شرق رام الله، اثنتان بالرصاص الحي في البطن والفخذ والثالثة كسور في الركبة.

وهاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال المزارعين على أطراف البلدة، وأطلقوا الرصاص تجاه الأهالي الذين تصدوا لهم.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب رضوان عواودة أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، والشاب فرناندو أمجد نصاصرة برصاص التوتو المتفجر في الفخذ، والشاب ربحي نصر خرمة برضوض وكسور، وجرى نقلهم إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر نعمة غرب رام الله، واعتقلت الشبان أحمد نصر، وعلاء أبو عادي، ويوسف حنني، وسط اندلاع مواجهات.

وفي القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدة العيسوية.

وأفادت جمعية الأمل للخدمات الصحية، بإصابة ١٤٧ موطنا معظمها بالاختناق خلال المواجهات التي شهدتها بلدة العيسوية في القدس المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم.

وأحرق شبان حافلة تتبع للمستوطنين، أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية العيساوية بمدينة القدس.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، عقب مواجهات اندلعت بالمكان.