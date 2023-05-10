ممثل الكتلة في النجاح: نسعى لتشكيل مجلس طلبة موحد يخدم الجميع

قال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح المعتقل الطالب عبادة جودة، إن الكتلة الإسلامية تعد في حال فوزها بمجلس اتحاد الطلبة، أن يرى الطلبة مجلسا موحدا بكل أطيافه، ويضم الجميع ويخدم الجميع دون تمييز واحتكار، وإن لم تُخفض الأقساط والرسوم فإنها لن ترتفع.

وأضاف: "انتخب أولا وأخيراً من تراه مناسبا، بعد أن تنظر للجميع من كل النواحي، كافئ وعاقب، وعش حقك في الاختيار".

وأكد أن الكتلة الإسلامية لم تسمح برفع الأقساط أبدا، ولا حتى مجرد ورقة ثبوتية، بينما ارتفعت عدة مرات في مجالس أخرى.

وبين أن الكتلة لم تقف في الصيف الماضي ضد خيار كل الطلبة، ولم تتوقف أنشطة الكتلة يوما واحدا بين عامي 2013 و2017 رغم غياب الانتخابات.

وأشار إلى أنها لم تتوقف بين عامي 2017 و 2023 رغم غياب الانتخابات أيضا، ولا ينكر طالب أنها كانت الأفضل والأقرب إلى احتياجات الطلاب وأفكارهم.