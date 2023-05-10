قوات الاحتلال (الإسرائيلي) تهدم مدرسة ومنازل في بيت لحم وأريحا

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، مدرسة في بيت لحم، و3 منازل غرب أريحا فيما استولت على حفار في الخليل.

وهدمت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، مدرسة التحدي 5 في منطقة "جب الذيب" في بيت تعمر شرق بيت لحم، للمرة الثانية هذا الأسبوع والثالثة منذ إنشائها.

واقتحمت قوة من جيش الاحتلال ترافقها شاحنة كبيرة منطقة جب الذيب، وحاصرت مدرسة التحدي 5 التي أعيد بناؤها من خلال خيمتين، وأغلقت المكان بشكلٍ محكم، ومنعت المواطنين من الوصول إلى المدرسة، قبل أن تهدمها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال هدمت المدرسة التي يتعلم بها 60 تلميذا، يوم الأحد الماضي، قبل أن تقوم هيئة مقاومة الجدار وأهالي بيت تعمر بإعادة بنائها.

وقد هدمت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، 3 منازل في قرية الديوك التحتا غرب مدينة أريحا.

وقال مصادر صحفية إن جرافات الاحتلال هدمت 3 منازل يعود أحدها للمواطن مصطفى فرج من القرية، والمنزلان الآخران لمواطنين مقدسيين.

وفي الخليل، استولت قوات الاحتلال، على "حفار" أثناء عمله في تمديد خط مياه بمنطقة غزيوة في قرية ماعين بمسافر يطا، جنوب المدينة، واعتقلت مالكه.

وبينت مصادر صحفية أن قوات الاحتلال استولت على "الحفار"، الذي يعمل في تمديد خط مياه لمواطن بالقرية، واعتقلت مالك الحفار كايد جابر الجبارين.