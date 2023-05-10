الجهاد للرسالة: الغرفة المشتركة تمثل وحدة الموقف والميدان والبندقية

قال طارق سلمي المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إنّ "المقاومة هي واحدة في معركة وحدة وطنية".

وأضاف سلمي في تصريح خاص بـ (الرسالة نت): المقاومة أكدت أنه لا يمكن للعدو أن يستفرد بتنظيم دون آخر أو ساحة دون أخرى.

وأكد سلمي أنّ "الغرفة المشتركة تمثل وحدة الموقف والبندقية والميدان والمعركة مع العدو، ومنذ اللحظة الأولى للعدوان أكدّت استعدادها وجهوزيتها لمواجهته مهما بلغ حجم التضحيات".

وتابع: الغرفة أعادت فرض قواعد الاشتباك، وأنه ليس بمقدور الاحتلال تحديد موعد بدء أو نهاية العدوان".

وأضاف: "ما يحدث هو فعل ميداني لا يزال مستمرا من الغرفة المشتركة، وهي التي تحدد موعد نهاية المواجهة".