العواودة: محاولات الاحتلال لتفكيك ساحات المقاومة ستبوء بالفشل

قالت الناشطة السياسية انتصار العواودة، إن محاولات الاحتلال (الإسرائيلي) لتفكيك ساحات المقاومة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وكافة الجبهات داخل فلسطين وخارجها، ستبوء بالفشل.

وأضافت العواودة أن الفعل المقاوم نراه في كافة الساحات الفلسطينية وفي جبهات الداخل والخارج، وهجمة الاحتلال على جنين اليوم وعدوانه على قطاع غزة، محاولة بائسة للسيطرة على ساحات المقاومة وتفكيكها.

وذكرت أن الاحتلال يحاول ترميم صورته المهزومة أمام جمهوره الداخلي، ويعلم علم اليقين أنه سيفشل في وأد المقاومة، وجميع محاولاته بائسة، أمام صمود شعبنا ومقاومته.

وتابعت بقولها: "القادم أفشل لنا كفلسطينيين والأسوأ للاحتلال، لأن الاستشهاد يزيد من ثبات المجاهدين وعزيمتهم وإصرارهم على التحرير، فالنصر قادم لا محالة".

وارتقى فجر اليوم الشهيد المقاوم راني قطنات من مخيم جنين، والشهيد المقاوم أحمد عساف من مخيم جنين، وذلك خلال تصديهما لاقتحام قوات الاحتلال وخوضهما اشتباكات مسلحة.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، تنفيذ عملية "ثأر الأحرار"، والتي تمثلت بتوجيه ضربة صاروخية كبيرة بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف الاحتلال، رداً على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأكدت أن استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا ورجالنا وأبطالنا، هو خط أحمر، سيواجه بكل قوة وسيدفع الاحتلال ثمنه غاليا، مشددة على أن المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته، فإنّ أياماً سوداء بانتظاره.

وتابعت بقولها: "ستبقى المقاومة في كل جبهات الوطن وحدة واحدة، سيفا ودرعا لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا".