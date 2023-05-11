القيادي صوافطة: الغرفة المشتركة تدير المواجهة بقوة واقتدار

أكد القيادي في حركة حماس نادر صوافطة، أن الغرفة المشتركة استطاعت إدارة المواجهة مع الاحتلال بكل قوة اقتدار، وأن وحدة المقاومة في الميدان عملت على إرباك الاحتلال وإفشال مخططاته بالاستفراد والاستقواء.

وقال صوافطة: "المقاومة الموحدة في غزة والضفة وكل ساحات الوطن، والتنسيق الكبير من خلال الغرفة المشتركة، هو أبلغ رد على مجازر الاحتلال وعدوانه على شعبنا".

وشدد على أن حركتي حماس والجهاد الإسلامي وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية، أدارتا عملية الرد على عدوان الاحتلال وجريمته الأخيرة بحكمة وحنكة، مما زاد من إرباك الجبهة الداخلية للاحتلال الذي وقف مذهولاً أمام مقاومتنا الموحدة.

وأضاف: "رد المقاومة شفى صدور أبناء شعبنا وأمتنا، الذين وضعوا ثقتهم بالغرفة المشتركة، وينظرون إليها بعين الأمل والترقب والفخر، وهي تدك عمق الاحتلال وتثخن فيه وتهز من هيبته وقوة ردعه المزعومة".

ودعا صوافطة أبناء شعبنا إلى مزيد من التلاحم والمواجهة وإرباك الاحتلال بكل الأدوات وعلى كافة الجبهات، وتعزيز وحدته تحت خيار المقاومة والدفاع عن الأرض والمقدسات وعدم تمرير جرائم الاحتلال وحماقاته دون رد وعقاب