الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح تنظم غداً حفل تأبين لشهداء غزة ونابلس

دعت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية، للمشاركة في حفل تأبين شهداء فلسطين عامة، وبشكل خاص أبطال غزة ونابلس.

وتنظم الكتلة حفل التأبين تحت عنوان "رجال الثأر"، الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد الخميس، في الساحة الرئيسية بالحرم الجامعي القديم.



وقالت الكتلة إن الحفل يأتي تكريماً ووفاءً لشهداء الثأر ورجال الكتلة الإسلامية، الذين لبوا صرخات الحرائر في المسجد الأقصى، الشهيدين القساميين معاذ المصري وحسن قطناني.

يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه قوات الاحتلال منسق الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح عبادة جودة على حاجز عسكري مساء أمس الثلاثاء.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب في كلية الهندسة وتكنولوجيا المعلومات "عبادة جودة" أثناء مروره عن حاجز زعترة جنوب نابلس.

وسبق أن تعرض الطالب جودة للاعتقال عدة مرات في سجون السلطة والاحتلال على خلفية نشاطه الطلابي.

وتستعد الكتلة الإسلامية لخوض انتخابات مجلس الطلبة في جامعة النجاح، وسط مطالبات بتحقيق تكافؤ الفرص، وإتاحة المساحات المتساوية للكتل الطلابية المختلفة، لممارسة نشاطها ودعايتها الانتخابية دون تمييز كتلة عن أخرى.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة في السادس عشر من أيار/ مايو لعام 2023.