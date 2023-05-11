(الشعبيّة) تنعى القائد في سرايا القدس علي غالي

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الشهيد القائد في سرايا القدس علي حسن غالي، والشهيدين محمود أبو غالي ومحمود عبد الجواد منصور الذين ارتقوا في عملية اغتيالٍ غادرة نفذها جيش الاحتلال فجر اليوم في خانيونس.

وأكدت الجبهة، في بيان صحفي، على أن الاحتلال الذي ينفذ عدوانا واسع النطاق ضد شعبنا، بما في ذلك استهدافه بالاغتيال عدد من القيادات العسكرية، لن يتمكن من تحقيق أهدافه، بفعل الإرادة والتصميم على هزيمته، وبوجود إدارة مشتركة تدير باقتدار التصدي لهذا العدوان.

ودعت إلى العمل لأن تمتد تجربة إدارة الفعل المقاوم والتصدي للعدوان القائم على قطاع غزة إلى مختلف ساحات المواجهة مع الاحتلال، والاستناد إليها بالدفع لتحقيق وحدةٍ وطنيةٍ شاملة، تشكّل ركنًا هامًا في مواجهة الاحتلال وهزيمته.

وفجر اليوم، اغتالت طائرات الاحتلال، قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري علي غالي.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب: "ننعي الشهيد القائد المجاهد علي حسن غالي (أبو محمد) - عضو المجلس العسكري، ومسؤول الوحدة الصاروخية في سرايا القدس، الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار".