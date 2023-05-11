الجهاد: استشهاد القائد غالي لن يوقف إطلاق الصواريخ

قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري علي غالي لن يوقف إطلاق الصواريخ وسرايا القدس قادرة على توسيع وزيادة شعاع النار.

وأضافت الحركة في بيان صحفي اليوم الخميس أن سياسة الاغتيال بقصف البنايات السكنية لن تمنح العدو نصرًا والضربات القادمة ستكشف ضعفه وعجزه.

واغتالت طائرات الاحتلال فجر اليوم الخميس، قائد الوحدة الصاروخية بسرايا القدس وعضو مجلسها العسكري علي غالي.

وقالت سرايا القدس في بيان مقتضب: "ننعي الشهيد غالي الذي ارتقى في عملية اغتيال صهيونية غادرة فجر اليوم في خانيونس جنوب قطاع غزة برفقة عدد من الشهداء الأبرار".

واستشهد 3 مواطنين بالإضافة إلى القائد غالي في استهداف طائرات الاحتلال شقة سكنية في مدينة حمد شمال غرب خان يونس.