أبو حمزة: مسيرة المقاومة لن تتوقف بأي عملية اغتيال كانت

قال أبو حمزة المتحدث باسم سرايا القدس إنه منذ اللحظة الأولى لاغتيال ثلة مجاهدة من أبناء الشعب كانت قيادة المقاومة الفلسطينية في انعقاد دائم ومتابعة حثيثة لمجريات وتفاصيل الأحداث والتطورات الميدانية

وذكر أبو حمزة في كلمة مصورة له، أن ️المقاومة خالفت كل التوقعات الصهيونية بطبيعة الرد، ووقف العدو طوال ٣٥ ساعة على أصابع الأقدام يرتقبون رد المقاومة.

وأشار إلى أن الاحتلال يمارس الغباء ويرتكب الحماقات باغتيال القائد علي غالي ونائبه أحمد أبو دقة اعتقادًا أن الاغتيالات ستوقف المسيرة.

وأكد أبو حمزة على أن رد المقاومة بدأ ولا زال على العدوان والاغتيالات.