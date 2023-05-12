الاحتلال يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم الرابع

شنّ طيران الاحتلال (الإسرائيلي) قبيل وبعد منتصف ليل الجمعة، غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، أدت في مجملها حتى اللحظة إلى استشهاد أحد المواطنين، وإصابة آخرين بجروحٍ مختلفة.

وأفادت وزارة الصحة في آخر تحديثٍ لها، بوصول شهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى، إثر قصف الاحتلال لمجموعة من المواطنين في محيط شركة الكهرباء وسط قطاع غزة.

ونقلت مصادر محلية، قولها إن الشهيد هو الشاب عدي رياض اللوح، وقد وصل إلى المستشفى بحالةٍ حرجة جدًا قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاده.

وتحدث المصادر عن قصف من الطيران الحربي بعد منتصف الليل بعدة صواريخ ارتجاجية، لأراضٍ زراعية وموقع للمقاومة، في منطقة النصيرات وسط قطاع غزة، دون أن يُبلغ عن إصابات.

وفي منطقة تل الهوا غرب مدينة غزة، أغار طيران الاحتلال بصاروخ تحذيري على منزل لعائلة "دغمش"، وجرى نقل إصابة من المكان.

بينما قصف طيران الاحتلال أرضًا فارغة في حي التفاح شرق مدينة غزة أسفر عن إصابتين، كما شنّ غارة على منطقة في محيط الكلية الجامعية جنوب غزة ما أدى لإصابة أحد المواطنين وجرى نقله لمجمع الشفاء الطبي.

وطال القصف الإسرائيلي أراضٍ زراعية وأخرى فارغة في كل من بيت لاهيا وشرق مخيم جباليا وعزبة عبد ربه شمالًا، ودير البلح وسط القطاع، ورفح وخانيونس جنوبًا، بالإضافة لأرض في محيط محررة "نيتساريم" جنوب مدينة غزة.

وعلى إثر القصف سُمع دوي انفجارات ضخمة، وتصاعد الدخان، وشوهدت ألسنة اللهب والدخان تتصاعد، كما تسبب بخرابٍ وأضرار مادية كبيرة بالمناطق المستهدفة.

وزعم جيش الاحتلال أن طيرانه قصف خلال الليل "أهدافًا لحركة "الجهاد الإسلامي"، في قطاع غزة.

وفي السياق أطلقت زوارق الاحتلال الحربية قنابل إنارة في عرض بحر بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وارتفعت قائمة شهداء العدوان على قطاع غزة منذ فجر يوم الثلاثاء إلى 30 شهيدًا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، و2 من كبار السن، عدا عن إصابة 93 جريحاً بينهم 32 طفلاً و 17 سيدة وحالات خطيرة، بحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة.