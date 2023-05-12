40 ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى

أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، بان حوالي 40 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضها جيش الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأشارت إلى أن المصلين أدوا صلاة الغائب على شهداء قطاع غزة، الذين قضوا خلال العملية العسكرية التي يقوم بها جيش الاحتلال لليوم الرابع على التوالي.

وأوضحت أن جيش الاحتلال انتشر في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركز عند بواباته، وأوقف المصلين ودقق في بطاقاتهم الشخصية، ومنع العشرات من دخول المسجد.

وكان الآلاف من المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب المسجد الأقصى، رغم تضييقات الاحتلال، والإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها قواته.