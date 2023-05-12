حماس: ضربات المقاومة صارمة وممتدة لتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه

قال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس عبد اللطيف القانوع إن رسالة الغرفة المشتركة للاحتلال بأن يد المقاومة الثقيلة قادرة على إيلامه دليل على أن ضرباتها صارمة وممتدة في كل الكيان لتدفيعه ثمن جرائمه ووقفه عند حده.

وأكد القانوع في تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن معركة ثأر الأحرار التي تخوضها الغرفة المشتركة مع الاحتلال كبدته خسائر وإصابات محققة بددت أوهامه.

وشدد القانوع على أن كل معركة يخوضها الاحتلال مع المقاومة يخسرها، وتُثبت له مجدداً فشل تقديراته وخطأ حساباته، ولن تُحقق له انتصاراً على شعبنا ومقاومته.

وأوضح أن الاحتلال الصهيوني يمر في أزمة كبيرة، ومشاكله الداخلية تشتد، وهو يدرك تماماً أن خلف ذلك الوحدة الميدانية للمقاومة وضرباتها الموجعة.