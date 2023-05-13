شاهد| شهيدان في اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة

أعلنت وزارة الصحة ارتقاء الشابين سائد جهاد شاكر مشه (32 عامًا) وعدنان وسيم يوسف الأعراج (19 عامًا) بالرصاص الحي في الرأس خلال عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس.

وأصيب عدد من الفلسطينيين صباح اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال أثناء محاصرة منزل في مخيم بلاطة، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومين وجنود الاحتلال.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت صوب طواقم الإسعاف، التي حاولت نقل المصابين من مخيم بلاطة، فيما أغلقت مداخل المخيم لمنع سيارات الإسعاف من الوصول لإحدى الإصابات.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه جرى نقل إصابتين برصاص الاحتلال من مخيم بلاطة، لافتاً إلى أن إحدى الإصابات جراحها خطيرة، وتعرضت لأربع رصاصات في الحوض والبطن أطلقها جنود الاحتلال.

واشتبك مقاومون مع قوات الاحتلال في حارة الجماسين، عقب كشف قوة خاصة تسللت إلى مخيم بلاطة، وسط سماع لدوي انفجارات متتالية.

وجرى تفعيل صفارات الإنذار داخل المخيم في أعقاب اكتشاف القوة الخاصة، بينما دفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية من شارعي القدس وروجيب.

وانتشرت قناصة الاحتلال على المناطق المرتفعة المطلة على الزقاق والحارات في مخيم بلاطة، ووصلت 20 آلية عسكرية صوب المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) قذائف (انيرجا) صوب المنزل المحاصر في مخيم بلاطة، تزامناً مع استمرار الاشتباكات المسلحة.

يتبع