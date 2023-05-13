(الإعلام الحكومي) يستعرض حصيلة العدوان على غزة في يومه الخامس

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف: "وصل عدد الشهداء جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي إلى 33 شهيداً، 30% منهم من النساء والأطفال، وإصابة 147 مواطناً، 60% منهم نساء وأطفال، في دلالةٍ واضحة على طبيعة بنك الأهداف الذي يتحدث عنه قادة الاحتلال".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم السبت أمام مجمع الشفاء الطبي؛ لاستعراض تداعيات العدوان (الإسرائيلي) الغاشم على قطاع غزة وتحديث الأضرار الناتجة عنه، لليوم الخامس على التوالي.

وأضاف معروف: "يوم جديد يمر على شعبنا ليشهد على دمنا المسفوح هناك في مخيم بلاطة شرق نابلس وهنا في غزة، يوم جديد يدلل أن المعاناة والتهجير والقتل سيبقى ملازماً لشعبنا ما دام الاحتلال جاثماً على أرضنا وإذ نترحم على شهدائنا في غزة وبلاطة فإننا نستهجن هذه الحالة من الرضوخ التي يتسم بها أداء المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال".

وأدان معروف محاولات الاحتلال التنصل من جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبان المدنيين العزل الآمنين في منازلهم، مندداً باستغلال الاحتلال الخبيث لتقرير صادر عن مؤسسة محلية ليست صاحبة اختصاص ولم تستند لتقارير فنية من جهات الاختصاص الفني وكذلك فإن تقريرها يجافي المهنية وينقصه الرأي الفني لأصحاب الاختصاص فضلاً عن اقتصاره للحس الوطني.

وشدد معروف على أن الاحتلال يواصل لليوم الخامس جريمة عقاب جماعي بحق 2.300 مليون مواطن جعل منهم رهائن بإغلاق المعابر ومنع إدخال الاحتياجات والبضائع والأدوية كما يمنع خروج المرضى الذين لديهم تحويلات لاستكمال العلاج بمستشفيات الضفة ويمنع طواقم الصحافة الأجنبية للقطاع.

وأفاد بأن حجم الأضرار التي تسبب بها العدوان حتى اللحظة هدم 15 منزلا بما مجموعه 51 وحدة سكنية هدما كليا، وتضرر 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وقد بلغت قيمة التقديرات الخسائر الأولية قرابة 5 مليون دولار.

وأوضح معروف بأن القطاع الزراعي تعرض لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية، وتوقف قطاع الصيد البحري ولحقت أضرار بمساحات زراعية واسعة ومزارع للمواطنين.

وأكد على أن المؤسسات والطواقم الحكومية الميدانية للطوارئ مستمرة في أداء واجبها تجاه شعبنا في سبيل تعزيز صموده ضد هذا العدوان البربري على السكان الآمنين.

وبين معروف أن وزارة التنمية الاجتماعية قدمت مساعدات إغاثية ونقدية عاجلة لقرابة 100 أسرة فقدت منازلها وعملت على توفير بدل إيجار وسكن مؤقت لهذه العائلات.

وأفاد بأن الرقم الوطني 109 تلقى أكثر من 5020 اتصالا على مدى الأيام الماضية وتم تحويلها لجهات الاختصاص للمتابعة وعمل اللازم، مشيراً إلى أن الدفاع المدني قام خلال الـ 24 ساعة الماضية بـ 40 مهمة عمل ميدانية.

ونوه معروف إلى أن طواقم حماية المستهلك نفذت 20 جولة ميدانية للمتابعة زارت خلالها 282 نقطة بيع وحررت 7 مخالفات تتعلق بمحاولات تلاعب بالأسعار أو احتكار، في حين تعاملت طواقم الطوارئ بالبلديات مع 88 مهمة عمل في مختلف المحافظات جراء القصف.

وذكر بأن فرق شركة الكهرباء نفذت 71 مهمة عمل ميداني لوصل خطوط ومعالجات تلفيات بالأعمدة جراء غارات الاحتلال.

وأوضح بأن الاحتلال يمنع إمدادات الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع التي سينفد فيها الوقود المشغل للمولدات خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة وسيتم اليوم عقد مؤتمر صحفي لسلطة الطاقة للحديث عن هذا الأمر وانعكاساته على القطاعات الخدماتية والواقع الإنساني.

وقال معروف: "لقد سجلت الساعات الماضية العديد من هجمات الاحتلال الهمجية وإجرام هذا المحتل ولعل إحداها ما جرى في محيط مستشفى شهداء الأقصى عندما أغارت طائرات الاحتلال على منزل قريب ما أدى لإلحاق أضرار في أقسام العناية المكثفة والعمليات ولولا عناية الله لوقعت إصابات بين المرضى والكوادر الطبية".

الجدير ذكره أن المكتب الإعلامي الحكومي، يقدمّ عرضاً يومياً مفصلاً لآثار العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة، وتحديث الأضرار، في مؤتمر صحفي باللغتين العربية والإنجليزية.