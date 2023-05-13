دعوات للتظاهر في حيفا تنديدًا بالعدوان على غزة

دعا حراك حيفا للتظاهر والحشد في وقفة إسنادية للفلسطينيين في غزة، وتنديدًا بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

وأشار حراك حيفا إلى أن الوقفة ستنظم مساء اليوم السبت في تمام الساعة الـ 8 مساءًا، في ساحة الأسير بالمدينة.

وقال الحراك في دعوة أصدرها اليوم: "لا للقصف! لا لقتل الأطفال!، لتتوقف جرائم الحرب الصهيونية! ندعو الجميع للمشاركة في التظاهرة".

وتأتي التظاهرة المنددة بالعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة بدعوة من التجمع الطلابي في المدينة ومن الحراك.

وتظاهر عدد من الفلسطينيين يوم الخميس في مدينتي حيفا وأم الفحم نصرةً لغزة، وتنديدًا بالعدوان على غزة.